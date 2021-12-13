«Уралочка-НТМК» одержала четвёртую победу в Суперлиге

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала четвёртую победу подряд в Суперлиге. Свердловские волейболистки в Екатеринбурге обыграли краснодарское «Динамо» со счётом 3:1. Это четвёртая победа кряду команды Михаила Карполя.

Самой результативной в матче стала «уралочка» Ксения Парубец, которая набрала 30 очков. После 10 туров «Уралочка-НТМК» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице из 14 команд.

«“Динамо” показало хороший волейбол, у нас же игра не получалась. Не всегда выполняли установку на блоке, в приёме. Есть над чем работать. График тяжёлый, игра на игре, поэтому такие матчи были и будут. Хорошо, что сумели победить. К сожалению, мы потеряли либеро Кристину Курносову: в прошлом матче она получила разрыв крестообразной связки, восстановление займёт минимум пять-шесть месяцев. Конечно, её сегодня не хватало и будет не хватать в дальнейшем. Полина Трухина из “Уралочки-2” теперь будет играть за основную команду», — сказал главный тренер команды «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.