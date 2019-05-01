«Уралочка-НТМК» стала бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Сегодня, 1 мая, волейболистки «Уралочки-НТМК» в четвёртом матче за бронзовые медали женской Суперлиги нанесли поражение казанскому «Динамо» со счётом 3:0 (25:16, 25:10, 25:18). Отметим, что сегодня празднует свой 81-й день рождения бессменный наставник «уралочек» Николай Карполь. Свердловская команда второй раз подряд становится бронзовым призёром Суперлиги. Золотые медали чемпионата достались волейболисткам московского «Динамо», которые в финальной серии обыграли калининградский «Локомотив».