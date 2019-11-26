«Уралочка-НТМК» разгромила «Заречье-Одинцово»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в трёх сетах обыграл «Заречье-Одинцово» в очередном матче российской Суперлиги 3:0 (26:24, 25:20, 25:21). Самым результативным игроком команды стала Ксения Парубец, набравшая 14 очков. Это пятая победа подопечных Николая Карполя в шести матчах.

«Времени на восстановление не очень много, его не было, - сказал главный тренер свердловской команды Николай Карполь. - Вынуждают так играть обстоятельства. Сначала была тяжёлая игра с Казанью, потом матч в Москве. Сегодня нам не хватало обычных эмоций. Не радовались выигрышам, не огорчались проигрышам. Без эмоций играть невозможно. Поддёргивать игроков всё время и у меня не хватает эмоций. У нас выпала из состава Климец, это очень ощущается. Замены равноценной нет. Молодые игроки стараются, но полноценно заменить и вписаться в состав, чтобы чувствовать себя уверенно – этого нет».