«Уралочка-НТМК» разгромила тюменских волейболисток в первый день Кубка России

В первый игровой день Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Екатеринбурге, «Уралочка-НТМК» разгромила «Тюмень-ТюмГУ» со счётом 3:0 (25:9; 25:15; 25:17). Хозяйки площадки завладели игровой инициативой с первых минут матча, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе уральского волейбольного клуба. Наиболее серьёзное сопротивление тюменки оказывали в финальном сете. Но им в итоге, по словам их же тренера Натальи Чумаковой, «не хватило лёгкости».

«Первый сет наша команда смогла завершить с разгромным счётом (25:9). Начало второго периода также началось с первых очков “Уралочки”, но ближе к завершению уральская команда начала допускать непростительные ошибки. Главный тренер клуба Николай Карполь произвёл сразу несколько замен. Показать себя на площадке смогли даже новички команды: связующая Алёна Кондрашова и блокирующая Елизавета Котова. В том числе благодаря их действиям партия завершилась со счётом 25:15. В финальном сете в один из моментов разница на табло составляла всего 6 очков. При счёте 24:16 гости даже взяли таймаут, сократили отрыв на один мяч, но чуда не случилось. Диагональная нападающая “Уралочки” Вера Костючик поставила красивую точку в партии. И таким образом наша команда победой завершила первый игровой день», — рассказали в волейбольном клубе.

В первый же день турнира состоялись матчи между клубами «Енисей» (Красноярск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Результатом поединка стала победа «Сахалина» со счётом 3:2. Также на одной площадке схлестнулись «Уралочка-2-УРГЭУ» и «Динамо-Метар» из Челябинска. Противостояние закончилось со счётом 1:3. «Уралочкам», выступающим в Высшей лиге, пришлось сражаться с командой из Суперлиги. Они проиграли, но дали достойный бой, считает их тренер.

«Мы рады даже просто возможности выйти на паркет и сыграть после всей этой ситуации с коронавирусом. Теперь мы смогли увидеть, на что мы способны. В первую очередь на таких поединках мы учимся. Ведь понятно, что уровень Высшей лиги и Суперлиги разный», — отметил старший тренер ВК «Уралчка-2-УРГЭУ» Хидо Вермелен.

Сегодня, 9 сентября, «Уралочка-2» сыграет с «Енисеем», а «Уралочка-НТМК» — с командой «Динамо-Метар».

Каждый день c 8 по 12 сентября игры начинаются в 14:30, 16:30 и 18:30. Пятница — выходной день на Кубке. В воскресенье, последний игровой день, встречи пройдут в 12:00, 14:00 и 16:30. Трансляции матчей доступны всем желающим в официальной группе клуба во «ВКонтакте», а также на телеканале tvstart.ru. Зрители на предварительный этап Кубка России не допускаются из-за угрозы распространения коронавируса.