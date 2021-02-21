«Уралочка-НТМК» разгромила белорусскую «Минчанку» и поднялась на шестое место в турнире

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» обыграла белорусскую «Минчанку» в рамках 24-го тура чемпионата России. Свердловчанки разгромили иностранцев со счётом 3:1 на домашней площадке в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба волейбольной команды, эта игра была долгожданной и стала первой очной встречей соперников в этом сезоне. Изначально «Уралочка» и «Минчанка» должны были провести игру ещё в ноябре, однако из-за пандемии встречи переносились. На одну из них «Уралочка» не смогла явиться, поэтому уральским волейболисткам было засчитано техническое поражение.

В результате встречи «Уралочка-НТМК» поднялась на 6-ю позицию в турнирной таблице, набрав 34 очка за 21 встречу. «Минчанка» с 17 очками после 19 игр располагается на 12-й строчке.