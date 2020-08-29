«Уралочка-НТМК» проиграла во втором матче Кубка губернатора Калининградской области

Во втором матче Кубка губернатора Калининградской области ВК «Уралочка-НТМК» уступил в четырёх сетах калининградскому «Локомотиву» со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 21:25). В стартовом составе «Уралочки-НТМК» отсутствовали капитан Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко, которые выступали в первом матче дня за сборную России. Национальная команда вновь проиграла. На этот раз казанскому «Динамо — Ак Барс» в пяти партиях со счётом 2:3 (20:25, 11:25, 25:22, 25:19, 13:15).

Напомним, что вчера «Уралочка-НТМК» в первом матче Кубка победила сборную России в четырёх сетах, а «Локомотив» обыграл казанское «Динамо — Ак Барс».

Третий тур пройдёт сегодня, 29 августа. «Уралочка-НТМК» сыграет с командой «Динамо — Ак Барс» в 18:00 по уральскому времени, а сборная России сразится с «Локомотивом» в 21:00.

Матчи можно посмотреть на телеканалах системы «Матч», а также на сайте Sportbox.ru и Volley.Ru.