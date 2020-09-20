«Уралочка-НТМК» проиграла в стартовом матче чемпионата Суперлиги

В первом туре женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» уступила в пяти партиях команде «Липецк» 2:3 (25:11, 25:12, 23:25, 18:25, 13:15). Первые две партии свердловский клуб смотрелся на голову выше соперника, но потом что-то пошло не так и уже «уралочкам» пришлось быть в роли догоняющих.

«Нам просто не хватило сил, - сказал главный тренер “Уралочки-НТМК” Николай Карполь. - К этому сезону мы лишились нескольких сильнейших игроков команды и в целом недооценили соперника. Но это ещё не результат, результат будет в дальнейших играх. Впереди соперник из Казани, разберём сегодняшние ошибки и начнем готовиться к “Динамо”».

Следующий матч в рамках Суперлига «Уралочка-НТМК» провед`т в Екатеринбурге. 23 сентября на площадке Дворца игровых видов спорта они встретятся с казанским клубом «Динамо-АК Барс». Посмотреть трансляцию этой игры все желающие смогут в официальной группе клуба во Вконтакте, а также на телеканале tvstart.ru. Начало матча 18:00.