«Уралочка-НТМК» проиграла действующему чемпиону Суперлиги

ВК «Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступил действующему чемпиону прошлого сезона команде «Динамо — АК Барс». Встреча в Екатеринбурге закончилась со счётом 2:3 (25:22; 21:25; 31:29; 22:25; 11:15) в пользу казанского клуба.

«Это всего вторая игра в сезоне, пока сложно взаимодействовать и форма оставляет желать лучшего, ведь тренироваться мы начали поздновато. Сегодня игра шла почти три часа, и я думаю, вы понимаете, что это требует очень много сил. Да, мы не смогли дожать, но я доволен, как девочки сегодня сыграли. Скоро будет подкрепление, вернутся травмированные девочки — Аилама и Фитисова, и надеюсь, всё будет лучше», — отметил главный тренер «уралочек» Николай Карполь.