«Уралочка-НТМК» победила в первом матче 1/4 финала чемпионата России

В первой четвертьфинальной игре «Уралочка-НТМК» в тяжелейшем пятисетовом матче победила «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:2 (24:26, 22:25, 25:23, 26:24, 15:8). По ходу встречи свердловская команда проигрывала по сетам 0:2, допускала много ошибок, но смогла отыграть матч-бол, сравнять счёт по партиям и вытащить игру. Поединок длился почти 2,5 часа.

«Игра была хорошая, но сложная для нас. У нас был тяжёлый перелёт через Новосибирск с ожиданием рейса в 8 часов. Сложно сразу играть. Мы даже толком сегодня не успели потренироваться. Девочки выдержали и даже разыгрались в конце», — отметил главный тренер «уралочек» Николай Карполь.

Ответный матч пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.