«Уралочка-НТМК» победила саратовский «Протон»

Накануне в Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» провела встречу 7-го тура женской Суперлиги. Свердловчанки оказались сильнее саратовского «Протона». Игра закончилась сухой победой «уралочек» в трёх сетах 3:0 (25:13, 25:14, 25:20). После шести игр свердловская команда с 11-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Уралочка-НТМК» в рамках Суперлиги проведёт в Екатеринбурге 21 октября с краснодарским «Динамо».

«На прошлую игру девушки приехали из дома, и мы не смогли нормально подготовиться. В этот раз мы разместились в гостинице, провели все необходимые мероприятия перед игрой: технические, тактические. Поэтому сегодня игра была лучше. В целом, я доволен девочками, конечно, мы могли и лучше, это стало понятно в концовке, когда немного расслабились. В этом году в принципе очень трудно играть, поддержка зрителей важна, это определенная атмосфера, помогающая лучше держаться», - сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.