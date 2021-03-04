«Уралочка-НТМК» отметит 20-летие финальной игрой чемпионата России в Нижнем Тагиле

«Уралочка-НТМК» проведёт в Нижнем Тагиле финальную игру в рамках 26-го тура чемпионата России Суперлиги Париматч. 6 марта на домашней площадке спортсменки встретятся с краснодарским «Енисеем» и сразятся за попадание в Финал Шести. Кроме того, игра станет для свердловской команды юбилейной.

Как рассказали в пресс-службе клуба, 20 лет назад к названию команды добавилась аббревиатура. Под патронаж ЕВРАЗ НТМК «Уралочка» попала в 2001 году, когда многие клубы испытывали трудные времена. Тогда на помощь пришёл Нижнетагильский металлургический комбинат.

«Тот год всем поклонникам волейбола запомнился тем, что впервые в истории финал женской Лиги чемпионов ЕКВ — ежегодного волейбольного турнира с участием ведущих европейских клубов — прошёл в России. А точнее, в Нижнем Тагиле в Ледовом дворце спорта “Спутник”. Соперниками “Уралочки-НТМК” тогда стали два итальянских волейбольных клуба — “Модена” и “Капо Суд”, а также турецкий “Эджзаджибаши”. В том сезоне наша команда сумела завоевать бронзу Финала Четырёх. Эта победа стала первой, полученной с новым названием. А всего через два года клубу “Уралочка-НТМК” покорилось уже серебро. И это лишь малая часть международных наград, которые смогли завоевать свердловские волейболистки», — рассказали в клубе.

Сейчас «Уралочка-НТМК» занимает шестую строку турнирной таблицы. В копилке у клуба 14 побед и 11 поражений. Игру команды в Нижнем Тагиле можно посмотреть вживую. Она пройдёт 6 марта в «Металлург-Форуме». Начало запланировано на 15:00.