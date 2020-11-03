«Уралочка-НТМК» отказалась от участия в Лиге чемпионов

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не примет участие в играх Лиги чемпионов в этом сезоне. Такое решение было принято накануне руководством клуба. Заявку на участие в турнире уральская команда отозвала из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мире. В этом сезоне в женской Лиге чемпионов должны были принять участие 29 волейбольных клубов, из которых четыре российских: «Уралочка-НТМК», «Локомотив», «Динамо-АК Барс» и московское «Динамо».

«Конечно, мы очень сильно расстроены, но такое решение оправдано. У нас сейчас очень остро стоит вопрос пандемии коронавируса — каждый день число заболевших становится всё больше и больше. Именно чтобы хоть как-то обезопасить команду, мы и не будем участвовать в Лиге чемпионов. Да, сейчас идут игры чемпионата России, Кубка России, но вот выезда за рубеж хотелось бы избежать. Если задуматься, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, как в различных командах по всей стране выявляют случаи заражения… Болеть никому не хочется, так что и команда, и тренерский штаб восприняли это решение позитивно», — сказала генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко.

В этом году турнир должен пройти в новом формате. Ранее на групповом этапе команды играли друг с другом по два матча дома и на выезде, но в связи с пандемией коронавируса федерация изменила схему проведения этапа. Матчи групповых турниров пройдут по принципу один тур — один город.

Решение других российских клубов об участии в турнире пока неизвестно.