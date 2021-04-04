«Уралочка-НТМК» осталась без медалей

В матче за третье место женской Суперлиги ВК «Уралочка-НТМК» в четырёх партиях проиграла казанскому «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 25:27). Первые два сета остались за командой из Татарстана, но потом свердловчанки смогли навязать соперницам свою игру и сократить отставание.

В четвёртой партии команды начинают выкладываться на максимум. Самыми волнительными и решающими стали последние розыгрыши сета: команды сравнялись, отыграли заработанные сетболы, и до последнего нельзя было определить победителя. Но после тайм-аута «Динамо-АК Барс» ставит точку в этом матче — 27:25. «Уралочка-НТМК» занимает 4-е место в турнире и официально завершает сезон 2020/2021 года.

«У меня и у девочек сейчас одна эмоция — обида, — говорит капитан “Уралочки-НТМК” Ксения Смирнова. — Обида, что не хватило совсем чуть-чуть. Нам бы немного больше веры в себя, наглости игровой, злости. А если отодвинуть в сторону психологию и посмотреть на проделанную работу, думаю, атаки не хватило и блока. Но тем не менее сегодня все молодцы. Команда играла и боролась как одно целое. “Динамо” имеет очень хороший состав. И играть было сложно в любом случае, даже несмотря на отсутствие легионеров на старте. Вообще, именно эта игра “Финала шести” мне запомнится сильнее всего, именно здесь эмоционально мы выложились на полную катушку. Почти была медаль, мы её упустили. Но сезон, со всеми переносами игр, с уходами команд на карантин, с другими сложностями, мы провели достойно. Конечно, хотелось бы лучше, но, увы, лишь такой результат. Я максималистка, поэтому не могу полностью быть удовлетворена таким результатом, но и 4-е место — это неплохо».

Золотые медали достались калининградскому «Локомотиву», обыгравшему в финале московское «Динамо».