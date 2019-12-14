«Уралочка-НТМК» одержала пятую победу подряд в чемпионате России

В девятом туре российской «Суперлиги Париматч» «Уралочка-НТМК» победила в Белоруссии «Минск» в четырёх партиях (25:20, 17:25, 18:25, 20:25). Самой результативной «уралочкой» стала капитан команды Ксения Парубец, набравшая 23 очка. Это восьмая победа свердловских волейболисток в чемпионате в девяти играх и пятая кряду. С 25 очками «Уралочка-НТМК» занимает первое место в турнирной таблице.

«Результатом доволен, а вот игрой не совсем. Я не был со своей командой на протяжении нескольких туров, поэтому после моего отсутствия нам нужно было найти с командой контакт по игре. Сначала это было сложно, но ничего, потом всё начало получаться. Игра стала немного другой. Сегодня победа достигнута за счёт более высокого качества техники, точнее приём, увереннее подача», — сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.