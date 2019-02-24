«Уралочка-НТМК» одержала победу над «Заречьем-Одинцово» в волейбольной Суперлиге

«Уралочка-НТМК» одержала двенадцатую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе клуба. 23 февраля в матче восемнадцатого тура команда обыграла на своей площадке в Нижнем Тагиле подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:22).

«Всё закончилось успешно для нашей команды, хотя игра была очень сложная, смогли найти в себе силы. Неделю назад играли в Красноярске, потом играли с турчанками, потом здесь матч, в Тагиле. Конечно, тяжело в таком режиме работать. Тем более это не начало сезона. Ошибки были из-за усталости, но девочки — молодцы, проявили характер», — сказал главный тренер ВК «Уралочка-НТМК» Николай Карполь после игры в «Металлург-Форуме».

Двенадцатая победа помогла «Уралочке-НТМК» сохранить четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч волейболистки проведут на выезде, 26 февраля они завершат выступление в европейской Лиге чемпионов в гостях у финской «Хямеэнлинны».