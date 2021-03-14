«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в плей-офф

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» победой завершила первую игру квалификационного раунда финального этапа чемпионата России Суперлиги Париматч. В Липецке свердловчанки встретились с одноимённым клубом и завершили матч «сухой» победой со счётом 3:0.

«Победы удалось достичь благодаря тому, что мы просто выполнили все установки, поставленные перед матчем. Это матчи плей-офф, все игры ответственные, так что и настрой соответствующий. Первая партия получилась самая нервная и для нас, и для “Липецка”, так что была такой напряжённой и опасной. Позднее нам удалось расслабиться, найти свою игру и завершить её победой», — говорит капитан команды Ксения Смирнова.

Игры квалификационного раунда проводятся до двух побед. При счёте по итогам игр 1:1 и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков.

«В целом я считаю, что команде удалось сделать всё возможное. Все элементы. Мы показали комбинационную игру, игру первым темпом. И повторюсь, психологический настрой девочек на победу сыграл не меньшую роль, чем игровые характеристики», — отметил старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.

Борьбу за выход в финал ведут ещё 6 волейбольных клубов. Следующий матч в борьбе за путёвку в Финал Шести «Уралочка-НТМК» и «Липецк» проведут в Екатеринбурге 20 марта на площадке Дворца игровых видов спорта.