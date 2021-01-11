«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в 2021 году

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде в Нижнем Новгороде в рамках 18-го тура женской Суперлиги переиграли местную «Спарту» со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7). Для свердловской команды эта игра стала первой после выхода с очередного карантина, вызванного положительными тестами на коронавирус у части игроков.
Напомним, в ходе вынужденной двухнедельной паузы «уралочки» не смогли провести матчи 16-го и 17-го туров Суперлиги.
«Сегодня девочки большие молодцы. Даже когда игра не клеилась и мы уступали, они играли сплочённо, как одно целое. Так что касательно командного духа вопросов нет! Да, в этой игре у нас были ошибки, без них никуда. Возможно, что, если бы мы не ослабили подачу и продолжили давить, матч закончился по-другому. Мы показали характер, показали, что мы бойцы, и это очень важно. Игра наладится, и я уверен, что с каждым матчем она будет всё лучше и лучше. Тем более не стоит забывать, что мы только что вышли с карантина, мы ещё не смогли полностью восстановиться. Например, Сафоновой и Куликовой нужно ещё дней 10 на возврат формы. В этом нет ничего страшного. Мы ещё себя покажем», — говорит старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.