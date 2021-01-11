«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в 2021 году

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде в Нижнем Новгороде в рамках 18-го тура женской Суперлиги переиграли местную «Спарту» со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7). Для свердловской команды эта игра стала первой после выхода с очередного карантина, вызванного положительными тестами на коронавирус у части игроков.

Напомним, в ходе вынужденной двухнедельной паузы «уралочки» не смогли провести матчи 16-го и 17-го туров Суперлиги.