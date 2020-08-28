«Уралочка-НТМК» обыграла сборную России в стартовом матче Кубка губернатора Калининградской области

Накануне, 27 августа, на Кубке губернатора Калининградской области ВК «Уралочка-НТМК» обыграла в первом туре сборную России в четырёх сетах (24:26, 25:17, 25:15, 25:15). В стартовом составе свердловской команды вышли: Богдана Анисова, Алёна Кондрашова, Елизавета Котова, Татьяна Куликова и Ксения Смирнова. Таким образом, на площадке мы увидели сразу трёх новичков. Руководил действиями «уралочек» старший тренер Михаил Карполь. Николай Васильевич остался в Екатеринбурге.

Второй тур пройдет сегодня, 28 августа. В нём «Уралочка-НТМК» сыграет с «Локомотивом» из Калининграда (начало матча в 21:00 по уральскому времени), а в третьем туре, 29 августа, — с «Динамо-Ак Барс» в 18:00.

Матчи можно смотреть на телеканалах системы «Матч», а также на сайте Sportbox.ru и Volley.Ru.