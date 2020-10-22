«Уралочка-НТМК» обыграла краснодарское «Динамо»

«Уралочка-НТМК» завершила домашнюю серию волейбольных игр победой над краснодарским «Динамо». Встреча 8 тура чемпионата России Женской Суперлиги проходила на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов спорта накануне, 21 октября. Она завершилась со счётом 3:1 в пользу «уралочек» (25:20, 25:21, 23:25, 29:27).

«Первый сет начался с нашей ошибки, и в результате открыли счёт представительницы “Динамо”, но “Уралочка-НТМК” быстро сравнялась. После этого гостьи усилили давление и смогли оторваться, но свердловчанки вновь не позволили сохранить “Динамо” преимущество. В атаке команды показывали примерно равную игру, но вот на приёме “Уралочка” играла стабильнее. Во втором сете Николай Карполь взял тайм-аут и нашёл слова, позволяющие хозяйкам площадки завершить сет в свою пользу. В третьем сете динамовки показала более результативную работу на блоке. В финальной партии “Динамо” продолжало успешно давить на “Уралочку”. Сравнять цифры удалось Куликовой и Парубец. Матчбол шёл за матчболом, и завершить встречу удалось, лишь перейдя за отметку в 29 очков. Победа была за “Уралочкой-НТМК”», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ВК «Уралочка».

Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК» стала Ксения Парубец. На её счету 29 очков.

«Сегодня характер был и у нас, и у Краснодара, – прокомментировал поражение старший тренер ВК “Уралочка-НТМК” Михаил Карполь. – А вот подготовка у нас, к сожалению, не позволила выдержать нам весь матч. Две первых партии мы играли по-настоящему хорошо, а вот в двух следующих были провалы. Мы потеряли психологическую устойчивость, начались провалы внимания, и всё это от усталости. В этом году не было базовой подготовки команды, и в составе много новичков, поэтому будем трудиться и дальше. Правда совершенствоваться некогда, игра идёт за игрой, это тяжело. Это было бы незаметно, будь зрители на трибунах, но без них играть очень тяжело».

Следующий матч в рамках 9 тура чемпионата России суперлига париматч «Уралочка-НТМК» проведёт на выезде. 25 октября в Санкт-Петербурге они встретятся с местной «Ленинградкой».