«Уралочка-НТМК» обыграла белорусскую «Минчанку» в финальной стадии чемпионата

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» обыграла в Казани белорусскую «Минчанку» в первой игре «Финала шести» чемпионата России Суперлига Париматч. Благодаря этой победе тагильские волейболистки сделали первый шаг к медалям чемпионата в этом сезоне.

Преимущество «Уралочка-НТМК» заняла уже со стартовой партии и сохранила его до конца — 25:21 в пользу «уралочек». Но во втором сете «Минчанка» открыла счёт и держалась впереди, завершив его с победным счётом 25:20. В третьем сете свердловчанки отыгрались. В четвёртой партии «Уралочка-НТМК» уверенно сохранила своё преимущество. Результат сета — 25:22, общий счёт — 3:1 в пользу подопечных Николая Карполя.

«Как все понимают, эта игра была очень важна для нас, — рассказал старший тренер “уралочек” Владимир Вертелко. — Это была принципиальная встреча, поэтому и командный настрой был боевой. Мы хотели победить, это чувствовалось и даже сыграло против нас. Мы допускали свои ошибки именно из-за излишней эмоциональности. Нас спасла концентрация, которую девочки показали. Мы открывали финальную часть турнира, и психологический настрой был очень важен. Что касается второго сета: “Минчанка” усилила подачу, а мы не смогли быстро адаптироваться и справиться с приёмом. Но девочки мобилизовались, и это не смогло выбить их из колеи. Завтра встреча с московским “Динамо”, и эмоционально мы к этому готовы. Кроме того, мы разбирали все команды на протяжении сезона, знаем, что от них ждать, и готовимся к этому. У нас есть всё для победы»

Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт завтра, 31 марта, против московского «Динамо».