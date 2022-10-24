«Уралочка-НТМК» на выезде уступила казанскому «Динамо-Ак Барс»

В матче 5-го тура женской волейбольной Суперлиги ВК «Уралочка-НТМК» в Казани уступил местному «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (29:27; 20:25; 25:21; 25:16). Свердловская команда после 5 игр занимает 9-е место из 14 и пока находится в зоне вылета.

«Матч получился интересным для зрителей. К сожалению, для нас результат отрицательный. Мы проиграли. Упустили возможность выиграть в первой партии, хотя играли хорошо. Видимо, расслабились в концовке. Матч показал, что нам есть над чем работать, и мы будем это делать», — заявил тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

Также функционер отметил, что команду пополнили молодые кубинские волейболистки Дайана Эрнандес и Регла Ялайн Гонсалес, которые в ближайшее время выйдут на площадку.

5 ноября в 17:00 в Нижнем Тагиле «уралочки» примут тульскую «Тулицу».