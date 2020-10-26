«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Ленинградку»

В Санкт-Петеребурге ВК «Уралочка-НТМК» в девятом туре женской Суперлиги переиграла местную «Ленинградку». Встреча закончилась победой «Уралочки» со счётом 3:1.

«“Ленинградка” — очень сильная команда. Если отойти от сухой статистики, нельзя сказать, кто сегодня показал себя лучше всего, потому что команда играла буквально как одно целое», — рассказал старший тренер «Уралочек» Михаил Карполь.