«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Ленинградку»

26.10.2020 10:25
В Санкт-Петеребурге ВК «Уралочка-НТМК» в девятом туре женской Суперлиги переиграла местную «Ленинградку». Встреча закончилась победой «Уралочки» со счётом 3:1.
«“Ленинградка” — очень сильная команда. Если отойти от сухой статистики, нельзя сказать, кто сегодня показал себя лучше всего, потому что команда играла буквально как одно целое», — рассказал старший тренер «Уралочек» Михаил Карполь.
Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт дома. 7 ноября свердловская команда сыграет с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».