«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла красноярский «Енисей»

В Красноярске ВК «Уралочка-НТМК» переиграл местный «Енисей» со счётом 3:2. Благодаря победе уральская команда поднялась на шестую строку в турнирной таблице чемпионата России Суперлига Париматч.

Игра прошла сегодня, 21 декабря. Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК» стала Ксения Смирнова. На её счету 27 очков. У «Енисея» лучший результат показала Мария Фролова, заработавшая 21 очко.

«Сегодняшний матч вновь показал, что мы всё ещё ищем свою игру. Делаем новые замены, смотрим, у кого что и как лучше получается. Задача — полностью сыграться к плей-офф. Для этого нужна в первую очередь уверенность в себе и твёрдый характер. Сейчас будем работать над разносторонностью команды, они должны уметь играть разные комбинации, просто как часы работать, и тогда будет всё получаться», — рассказал старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» вновь проведёт на выезде. 27 декабря в Казани волейболистки встретятся с местным клубом «Динамо-АК Барс». До этого уральская команда уже уступала казанской со счётом 2:3.