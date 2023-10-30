«Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле сыграл вничью с «Ностой»

Накануне, 29 октября, тагильский ФК «Уралец-ТС» в 16-м туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги на стадионе «Уралвогонзавода» встречался с новотроицкой «Ностой». Погодные условия помешали командам показать красивый футбол, хотя гости владели подавляющим преимуществом во владении мячом и ударам по воротам. После финального свистка на табло горели два ноля. Пока тагильская команда занимает 6-е место в турнирной таблице. 5 ноября подопечные Игоря Бахтина сыграют в Миассе с местным «Торпедо».