«Уральцы — креативные люди, они обязательно займут освободившиеся ниши». Директор СОФПП Валерий Пиличев — о новых вызовах и новых возможностях для бизнеса 

В 2022 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства отметит своё 20-летие. Но запомнится этот год, разумеется, не только красивой датой и приуроченными к ней важными событиями, но и новыми вызовами, с которыми столкнулись уральские предприниматели. О том, как перестраивалась работа фонда в условиях санкций, о новых возможностях для бизнеса и мерах поддержки мы поговорили с директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым.

— Валерий Валерьевич, предлагаю начать разговор с актуального — санкций. Как они сказались на предпринимателях и какие сферы пострадали больше всего?

— Сегодняшняя ситуация в экономике напоминает ситуацию начала пандемии 2020 года: марта и апреля. Особенно в плане разрушения логистических цепочек. Предприниматели пытаются перенастроить логистику, пустить товары через другие страны. Это проблема, конечно, решаемая, но она скажется в конечном счёте на увеличении стоимости продукта для нас с вами, то есть для потребителей. Второй момент, связанный с санкциями, — это их неожиданность и непонимание того, каким образом заменять товары и комплектующие, ранее поступавшие из других стран по путям, которые сейчас закрыты. Сегодня есть большие надежды на Китай, на другие страны, но в некоторых видах товаров они не являются лидерами.

Если говорить про отрасли, в первую очередь пострадали те, кто сильно зависел от импортных комплектующих. Это участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), экспортёры. У нас в структуре фонда действует Центр поддержки экспорта, и сегодня в него обращаются с вопросами преодоления барьеров, связанных с задержкой валютных платежей, логистикой, реализацией новых требований по вывозу некоторых видов продукции. И хотя многие экспортёры пока сохраняют прежние договорённости, они параллельно ищут варианты исполнения действующих договоров и заключения новых, а также пересматривают рынки сбыта с государствами, которые сейчас являются недружественными.

— Негативные последствия ощутили на себе и самозанятые. Они продвигали свои товары и услуги в иностранных соцсетях, которые признали запрещёнными и к которым доступ сегодня ограничен.

— Действительное, многие продвигались через Instagram*, ведь принцип самозанятости заключается в том, что ты сам что-то делаешь, сам же продаёшь. Это для многих был ощутимый удар. «ВКонтакте» изначально не планировали как соцсеть с преобладанием визуального контента, у неё совсем другая архитектура. Сейчас разработчики переделывают некоторые механизмы, надеюсь, что все самозанятые займут там свои ниши.

Мы стараемся предоставить самозанятым полную и доступную информацию по переходу в другие соцсети. 21 апреля проведём большой онлайн-форум для самозанятых, на котором будет рассматриваться ряд вопросов, связанных и с продвижением на новых площадках. Подобные мероприятия будем делать обязательно. Наверное, даже на постоянной основе.

— Можно ли говорить о том, что пандемия сделала наших предпринимателей сильнее и тем самым подготовила к любым вызовам?

— Непростые времена были и до пандемии. Но предприниматель — это определённый психотип человека, который готов отвечать за себя, за свои поступки, за своих сотрудников. Это человек, который будет развивать своё дело, несмотря ни на какие ограничения и даже вопреки им. Такие люди всегда были, есть и будут, и это вселяет надежду на то, что мы с вами и дальше будем сидеть в кафе, покупать свежий горячий хлеб и другие качественные местные продукты.

Вообще Свердловская область очень активная в плане малого и среднего бизнеса. У нас около 30% экономически активного населения занято в МСП, это 199 500 предприятий. Это очень много. Мы на шестом месте в России по количеству самозанятых граждан, у нас их более 134 тысяч человек. По количеству МСП мы практически вышли на допандемийный уровень, а по количеству самозанятых у нас взрывной рост.

Уральцы — креативные люди, кризис 2020 года и все остальные кризисы показали, что уральские предприниматели умеют использовать эти возможности. Сейчас остро стоит курс на импортозамещение. Я думаю, что те, кто намечает свой путь в бизнесе, будут искать продуктовые ниши, на которые сегодня резко возрастёт спрос.

— Нужно ли было как-то перестраиваться команде фонда поддержки предпринимательства в новых экономических условиях?

— Мы не то чтобы перестроились, мы интенсифицировались. Ну, пожалуй, бумажный оборот сократили резко. А так мы уже знали, что делать: пандемия в 2020–2021 годах научила. Первое — надо разобраться в заявлениях чиновников. Предпринимателям нужно знать, что сейчас происходит. Вторая вещь — пересмотреть условия займов. Мы «отвязали» ставку от ключевой ставки ЦБ РФ, ведь, когда она поднялась до 20% годовых, стало понятно, что это неприемлемо для многих предпринимателей. Уже в марте мы снизили ставку. Минимальная ставка по займам СОФПП сегодня составляет 7,5% годовых.

Ещё мы перестроили образовательные программы и сетку прямых эфиров в соответствии с актуальными запросами, пытаемся сделать контент, интересный для предпринимателей. Разработана серия прямых эфиров «Новые векторы развития экспорта» про работу с Китаем, ОАЭ, Африкой, Латинской Америкой, Индией, Турцией, Арменией. Скорректировали образовательные программы по работе с социальными сетями, сейчас учим продвигать свои работы и услуги на доступных в РФ площадках. Для самозанятых разработана серия вебинаров и практикумов с получением сертификата о новой специальности по темам beauty-индустрия, реклама и маркетинг (таргетинг, копирайтинг, дизайн, фото, SMM), декоративно-прикладное искусство.

Также развиваем новые каналы взаимодействия с аудиторией: Telegram, «Яндекс.Дзен», «ВКонтакте». С помощью этих каналов снабжаем предпринимателей самой оперативной информацией о федеральных и региональных мерах поддержки, новациях в регулировании. В сегодняшних условиях предпринимателям очень важно получить актуальную информацию быстро.

— На какую поддержку сегодня могут рассчитывать предприниматели?

— Есть несколько срезов поддержки. Федеральный срез, где каждый день появляется много новых мер, и не всегда можно быстро в них разобраться. Некоторые уже имеют под собой работающий механизм, а некоторые пока только анонсируются. Эта поддержка включает в себя льготные кредиты, кредитные каникулы, налоговые послабления, мораторий на проверки предприятий.

Если говорить о региональных мерах, то мы сохраняем все существующие программы финансовой, информационной и обучающей поддержки. Первый формат финансовой поддержки — это займы, второй — поручительство. Когда предприниматель приходит в банк-партнёр, чтобы взять кредит, но у него не хватает залогового обеспечения, он обращается к нам. Мы готовы дать залог в 50% от требуемой суммы, но не более 50 млн рублей.

Также мы ввели кредитные каникулы до 6 месяцев по займам, оформленным до 1 марта. И уже получили более 180 заявлений по этой программе.

У нас продолжают действовать все базовые курсы для предпринимателей: как открыть бизнес, как выбрать систему налогообложения, как выйти на экспорт. Сейчас работаем над курсом «Эффективный стартап» для тех предпринимателей, кто хочет заново начать свой бизнес.

— На сайте СОФПП довольно быстро появился новый раздел «Антикризис-2022», также были запущены тематические антикризисные консультации и горячая линия. Расскажите об этой работе.

— Раздел «Антикризис» — кладезь полезной информации. Там аккумулированы все последние нововведения по федеральным и региональным мерам поддержки, снижению административной нагрузки, импортозамещению, официальные документы, полезные контакты — по удобным категориям. Это «живой» раздел, он в ежедневном режиме обновляется.

Появилась новая услуга — антикризисные юридические консультации. Она ориентирована на участников закупочной деятельности и экспортёров. Для экспортёров, в частности, вопросы могут касаться реализации действующих контрактов, соблюдения валютного контроля, особенностей экспорта отдельных видов товаров. Заявки принимаются в специальной форме на нашем сайте.

Горячая линия — не новый инструмент поддержки, она была активирована в период коронакризиса в 2020 году. Сейчас она усилена 17 специалистами и юристами, обратиться на линию можно в любой день с 9:00 до 18:00. С начала года нам поступило почти 5500 обращений. С 24 февраля мы получили 3620 обращений (по состоянию на 10 апреля. — Прим. ред.). Больше всего вопросов касается займов фонда и инструментов поддержки, а также действующих антикризисных мер. В частности, предпринимателей интересуют виды антикризисных займов, тема кредитных каникул, гранты, программы поддержки IT. Даже спрашивают, какой бизнес актуально начать в текущих условиях.

— Кстати, существует мнение, что кризис — лучшее время для новых проектов. Какую поддержку фонд сегодня оказывает стартаперам и какие прогнозы по поводу открытия новых предприятий сегодня существуют?

— Мы проводим традиционные мероприятия в формате CorpSpace, который изначально был призван объединять стартапы с корпорациями. В апреле провели мероприятие для производителей товаров для дома, более сотни предпринимателей представили свои товары крупнейшим торговым сетям. В 2022 году планируем провести CorpSpace для IT-компаний. Эта сфера сегодня в лидерах повестки. Также скоро будет запущена новая образовательная программа «Эффективный стартап».

Мне кажется, что кризис — это действительно время возможностей. По крайней мере, в пандемию многие бизнесы в экстренном режиме перестроились (например, на онлайн-торговлю) и потом, когда ограничения были ослаблены, не стали возвращаться к прежним форматам, потому что поняли, что так им удобнее и выгоднее. Всегда в кризисы какие-то предприятия открываются и закрываются. Кто-то решит затаиться, ведь очень многие зависят от состояния общества, экономики, информационного поля. Сложно сказать, как оно будет. Но я знаю предпринимателей, которые полны энтузиазма занять освободившиеся ниши.

— А теперь давайте о приятном. В этом году областной фонд поддержки предпринимательства отмечает 20-летие. Как вам такая красивая дата?

— К юбилейным датам я отношусь хорошо, но 20 лет — это, строго говоря, не юбилей. Оглядываясь назад, могу сказать точно, что мы имеем неплохое эволюционное развитие. Фонд с шести человек за 20 лет дорос до нескольких десятков специалистов. Сегодня в нашей орбите 40 муниципальных фондов в области, а это десятки тысяч предпринимателей, с некоторыми мы работаем уже 20 лет.

Разумеется, мы себя не переоцениваем и понимаем, что фонд поддержки предпринимательства — это «доктор», к которому обращаются только тогда, когда у предпринимателя что-то «болит»: когда ему нужны деньги, консультация. Безусловно, фонд не стал бы тем, чем он сейчас является, без поддержки правительства области и губернатора, потому что любой нашей инициативе нужно содействие. Хорошо, что нас поддерживали, поддерживают и, надеюсь, будут поддерживать.

И ещё, почему многие забывают один важный факт про фонд: наш основной потребитель, наш основной клиент — это малый предприниматель из отдалённых уголков области. Мы работаем не на Екатеринбург, потому что здесь море банков и бизнесмен может обратиться в любой. У нас есть представительства там, где банков нет вообще. Фонд работает со всеми, мы помогаем оформить документы, получить займы. Наша главная функция не столько экономическая, сколько социальная. Нам важно, чтобы предприниматели на отдалённых территориях могли пользоваться всеми услугами, что и предприниматели из Екатеринбурга.

— Как планируете отпраздновать круглую дату, какие события готовите?

— 20 лет нам исполняется 28 мая, во время традиционной в области Недели предпринимательства. В этом году у нас запланировано необычное мероприятие — открытие штаба креативного кластера на Вайнера, 16. Также мы готовим традиционные деловые мероприятия Недели предпринимательства с 23 по 27 мая, «Ночь предпринимателей» и, совместно с СОСПП, премию «Номер один». В эти же дни состоится форум «Своя колея» для широкой аудитории предпринимателей и тех, кто планирует ими стать. Планируется звёздный состав спикеров, но все секреты раскрывать не буду. Следите за анонсами!

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