Уральцев, избивших оператора камеры видеофиксации нарушений, приговорили к обязательным работам

В Сысертском районном суде вынесен приговор троим мужчинам, которые год назад напали на оператора камеры видеофиксации нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 5 марта 2020 года пьяные Евгений Шарипов, Денис Кузнецов и Владимир Хэнсен вместе с другими людьми ехали на УАЗе из Екатеринбурга по трассе М5 «Урал». На 185-м километре трассы, у моста на деревню Патруши в Сысертском районе, они увидели комплекс «Кордон-М2», который осуществлял фиксацию нарушений правил дорожного движения по превышению скорости.

Машина остановилась, и Кузнецов, вооружившись совковой лопатой, подошёл к автомобилю Chevrolet Niva, принадлежащему оператору, и ударил лопатой по заднему стеклу автомобиля. Оператор вышел из машины и отнял у Кузнецова лопату. Кузнецов сбежал, а в этот же момент Шарипов подошёл к комплексу «Кордон-М2» и рукой толкнул его. Прибор упал на землю и получил повреждения. После этого Шарипов начал избивать оператора, отнял лопату и бил ею. Вскоре к нему присоединился Хэнсен — вдвоём они повалили мужчину на землю и избивали лежащего.