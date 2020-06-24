«Урал» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Футболисты екатеринбургского «Урала» со счётом 2:0 взяли верх над ярославским «Шинником» в матче 1/4 финала розыгрыша Кубка России, пишет «Интерфакс».

На 16-й минуте гол провел Юрий Бавин, на 80-й — Рафал Аугустыняк. «Шинник» доигрывал встречу в меньшинстве: две жёлтые карточки, приведшие к удалению, получил Иван Олейников.

В полуфинале «Урал» сыграет с подмосковными «Химками», другую пару составили петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Матч «Шинник» — «Урал» неоднократно переносился: сначала из-за плохого состояния поля, затем в связи с пандемией коронавируса.

«Урал» является представителем Российской премьер-лиги, чемпионат которой был возобновлён 19 июня. Что касается «Шинника», он выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по статусу дивизион отечественного футбола), которое было решено не возобновлять.