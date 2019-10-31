«Урал» вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче одной восьмой финала Кубка России футбольный клуб «Урал» обыграл тульский «Арсенал», пишет Znak.com.

За 120 минут игры уральцы дважды уступали и отыгрывались, больше половины этого времени «Урал» играл в меньшинстве после удаления Петруса Бумаля. Голами в составе «Урала» отличились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир. Основное время закончилось со счётом 2:2, но в серии пенальти уральская команда вырвала победу.

В четвертьфинале «Урал» встретится с «Шинником».