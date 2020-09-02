Ural Music Night состоится 18 сентября

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге пройдёт 18 сентября. Мероприятие согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На площадках фестиваля будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Об этом сообщает The Village.

Также губернатор отметил, что Ural Music Night, возможно, будет совмещён с прививочной кампанией.

«Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим», — добавил Евгений Куйвашев.

Ural Music Night должен был пройти 24 июня, но из-за режима самоизоляции объявили о переносе даты события. Ранее организаторы сообщали, что уральский фестиваль планируется на 12 сентября.