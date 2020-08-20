Фестиваль Ural Music Night пройдёт 12 сентября

Фестиваль Ural Music Night собираются провести в Екатеринбурге 12 сентября. Сейчас эта дата находится на стадии согласования с властями. Об этом рассказал пресс-секретарь фестиваля Григорий Колмогоров, пишет It’s My City.

«Сейчас мы находимся на стадии согласования с властями. Преимущественно мы должны получить согласование от губернатора Евгения Куйвашева, который в понедельник, 24 августа, выходит из отпуска, и от силовиков. 12 сентября мы хотим делать офлайн-фестиваль», — рассказал Григорий Колмогоров.

По словам организаторов, большинство российских хедлайнеров, которые ранее были объявлены оргкомитетом, должны выступить на Ural Music Night. Также приедут и другие музыканты, выступления которых ещё не проанонсировали. Зарубежные артисты, скорее всего, не смогут поучаствовать в музыкальном празднике из-за ограничений по коронавирусу, карантина и приостановки авиасообщения.

Ural Music Night — 2020 должен был пройти в Екатеринбурге 26 июня. Хедлайнером главной площадки была заявлена певица Ёлка. Также в этом году обещали организовать площадку для битломанов, на которой планировали выступление петербургского трио Billy’s Band.