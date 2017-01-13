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16 Янв 2017 17:51 | Метки: Новости

Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях

Правительство России ужесточило финансовую ответственность УК за завышение стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

Нововведения вступили в силу с 1 января 2017 года. За излишне начисленную плату с управляющей компании будет взиматься штраф до 50% неправильно рассчитанной суммы.

«С 1 января 2017 года – введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы, излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было»,  сказал Козак на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам чиновника, многие компании злоупотребляли этим и начисляли избыточные платежи в расчёте, что кто-то не будет их оспаривать.

«Они пользовались по существу этими деньгами длительное время. В настоящее время устанавливается повышенная ответственность за неправильно начисленные суммы»,  сказал вице-премьер. 

Агентство новостей «Между строк»

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