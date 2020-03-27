Управляющим компаниям Екатеринбурга запретили отключать свет и воду за долги

Департамент госжилнадзора разослал управляющим компаниям Екатеринбурга предписание, связанное с новым указом губернатора о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавируса, пишет E1.ru.

Согласно документу, УК и ТСЖ обязаны обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб и лиц, задействованных в устранении аварий на коммунальных сетях. Кроме того, коммунальщикам придётся пока воздержаться от отключения или ограничения коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, в том числе за долги. Отключать свет, газ, тепло и воду можно в исключительных случаях, только в связи с авариями.

Ранее управляющие компании также получили распоряжение о необходимости ежедневно проводить дезинфекцию в подъездах. Для многих это указание оказалось трудновыполнимым, поскольку на него не были заложены средства в статье «Содержание жилья».