Управление президента Путина прекратило переписку с экс-кандидатом в мэры Нижнего Тагила Ильёй Коровиным о финансовой поддержке аэроклуба ДОСААФ

Управление президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций прислало бывшему кандидату на пост мэра Нижнего Тагила общественнику Илье Коровину, известному под ником Илiя Тагильчанинъ, последнее письмо. Общественник на протяжении нескольких месяцев просил главу государства помочь местному аэроспортклубу ДОСААФ, который сейчас испытывает финансовые трудности. Также он предлагал президенту рассмотреть возможность создания на базе аэродрома Быньги лётного училища гражданской авиации.

«Клуб арендует самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-2 для осуществления прыжков с парашютом. Чтобы отремонтировать свою технику, а именно: самолёт Ан-2, вертолёт Ми-2, самолёты Як-52 (4 штуки), необходимо минимум 15 миллионов рублей», — писал Илья Коровин президенту Владимиру Путину.

Ответа от Путина Коровин так и не получил. В письме от начальника департамента рассмотрения жалоб Светланы Финтисовой Коровину написали, что получили от него соболезнования на имя Путина в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже. Чиновники также уведомили блогера, что прекращают с ним переписку по вопросам оказания господдержки нижнетагильскому аэроклубу ДОСААФ и ремонта его авиатехники, а также создания лётного училища на базе аэродрома Быньги.

«Президент так и не ответил! Видимо, сильно занят геополитикой. Что ему до какого-то аэродрома на Урале? Надо политические очки зарабатывать и доказать всему миру, что он прав. Ответ пришёл из управления делами президента. Там написано просто: “С вами прекращена переписка”. Типа всё. Отстань, парень. Надоел. У нас есть дела поважнее. Но какие дела? Чем вы там все занимаетесь? Показуха. Ладно. Зато теперь я знаю, как это работает. У нас нет главы народа, если ему пишешь письма, а лично он и не в курсе, и нет ответа с его подписью. Найду денег, поеду в Москву», — написал Илiя Тагильчанинъ на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее активист получил ответ от ДОСААФ России, инициированный Минобороны. В нём сообщалось, что для решения проблемы с износом авиатехники руководство нижнетагильского лётного клуба может взять беспроцентный кредит.