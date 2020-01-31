Управление образования Нижнего Тагила ищет педагогов в строящиеся детские сады

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам укомплектования кадрового состава новых детских садов. В этом году на Гальянке откроются три новых детских сада с ясельными группами. Первым малышей примет садик в микрорайоне Муринские пруды, остальные два начнут работать осенью, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Все штатные расписания составлены, есть понимание, кто будет заведовать каждым из детских садов. Также мы определились со старшими воспитателями, которые будут организовывать всю методическую работу. Также нет проблем по комплектованию образовательных учреждений сторожами и обслуживающим персоналом. В этой категории желающих много», — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Для стопроцентного обеспечения кадрами трёх новых садов на Гальяно-Горбуновском массиве требуется принять на работу 25 младших воспитателей. Претенденты на эту должность должны иметь профессиональную подготовку по педагогической направленности. Резюме можно направить в МАДОУ «Радость» по адресу: улица Карла Маркса, 73/8.

Новые садики оборудуют по требованиям программы «Доступная среда», на их территории организуют видеонаблюдение. В здании сада в микрорайоне Запрудном на 90 мест разместятся: буфетная, гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой, зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач, групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.