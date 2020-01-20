К 2024 году в Нижнем Тагиле ликвидируют очереди в ясельные группы

Очереди в ясельные группы в Нижнем Тагиле, где сейчас числится 1300 жителей города от 1,5 до 3 лет, планируется ликвидировать к 2024 году. Об этом мэр Владислав Пинаев сообщил журналистам сегодня, 20 января, во время объезда строек дошкольных учреждений в Тагилстроевском районе. Он отметил, что к 1 июня уже этого года в Тагиле будут сданы в эксплуатацию два новых детских сада с ясельными группами на ГГМ — на улице Захарова и в микрорайоне Запрудном. Ещё один, также на Гальянке, начнёт работать в 2021 году, он уже готов к чистовой отделке.

«Основная наша задача сейчас — сократить очередь по яслям, — отметил Владислав Пинаев. — Эту задачу и губернатор поставил, и президент озвучил в послании Федеральному собранию. У нас полностью готовы пакет документов и проект ещё на один детский сад, в микрорайоне Приречном, на 270 мест с ясельными группами. На перспективу готовы ещё два проекта на 170 мест. Если федеральная программа будет действовать дальше, построим ещё два детских сада. И тем самым до 2023 года мы уже практически ликвидируем очередь в ясельные группы в Нижнем Тагиле».

Сегодня наиболее густонаселённым районом в Нижнем Тагиле, где самые большие очереди в ясли, является Гальянка. Поэтому именно здесь строят сразу несколько детских садов. У жительницы микрорайона Муринские пруды Натальи Рожковой уже четверо детей, самому маленькому, Мише, 2,5 месяца. Скоро его нужно будет записывать в ясельную группу. Тагильчанка будет рада, если её сын пойдёт в только построенный детский сад. Он расположен рядом с домом, где живёт её семья, и соответствует всем необходимым требованиям.

Напомним, новые садики оборудуют по требованиям программы «Доступная среда», на их территории организуют видеонаблюдение. В здании сада в микрорайоне Запрудном на 90 мест, например, разместятся: буфетная, гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой, зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач, групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.