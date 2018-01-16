Умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан умерла в Лондоне 15 января, со ссылкой на ирландский телеканал RTE передаёт Reuters.

Смерть певицы подтвердила её агент Линдси Холмс, которая заявила, что ОʼРиордан «неожиданно» умерла в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Полиция сообщила, что её тело было обнаружено в одном из отелей на улице Парк-Лейн. Причина смерти певицы пока неизвестна. ОʼРиордан было 46 лет.

Группа The Cranberries была создана в 1989 году, через год Долорес ОʼРиордан стала вокалисткой и лицом коллектива. Она выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру, через шесть лет участники группы воссоединились.

В 2017 году The Cranberries начали мировое турне, но прервали выступления из-за проблем ОʼРиордан со здоровьем — у певицы были боли в спине. Также в мае прошлого года она сообщила, что у неё диагностировали биполярное расстройство личности.