Умерла Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» народная артистка СССР Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни в московской больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

23 декабря режиссёр была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы с воспалением лёгких.

Выпускница школы-студии МХАТ Галина Волчек начала свою карьеру в качестве актрисы, режиссурой она занялась в 1961 году. Волчек была одной из основательниц театра «Современник», в котором она в 1972 году стала главным режиссёром, а в 1989-м — художественным руководителем.