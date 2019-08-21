Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили 20 августа на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — говорится в сообщении.

Впервые Назарова появилась на больших экранах в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?». За свою артистическую карьеру она снялась в 94 фильмах и телесериалах, а также работала над озвучкой многих мультипликационных персонажей и зарубежных киногероев. В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.