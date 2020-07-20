Умер знаменитый уральский композитор Евгений Родыгин

19 июля на 96-м году жизни умер композитор, автор «Уральской рябинушки» народный артист России Евгений Родыгин, сообщает E1.ru.

«Ему стало плохо накануне. Похоже, что от жары. Когда скорая приехала, он ещё был жив, но спасти его не удалось», — подтвердил друг семьи Родыгиных.

Евгений Родыгин работал в Уральском народным хоре, он прославился своими композициями «Уральская рябинушка» («Ой, рябина кудрявая»), «Куда бежишь, тропинка милая», «Белым снегом». Также известный композитор писал музыку для спектаклей и фильмов Свердловской киностудии.

Напомним, 2020 год был объявлен в Свердловской области Годом Евгения Родыгина. В течение года планировались концерты, выставки, творческие вечера, фестивали и гастроли, посвящённые творчеству композитора.