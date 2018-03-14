Умер Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет, со ссылкой на представителя семьи пишет BBC.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим учёным и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы», — приводит издание слова детей Хокинга — Люси, Роберта и Тима.

Хокинг — один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории чёрных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Короткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, чёрных дырах и теории суперструн.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание — боковой амиотрофический склероз (БАС). В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.

В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.