Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

В Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет умер писатель, создатель комиксов Marvel Стэн Ли, со ссылкой на его дочь пишет TMZ.

Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили из дома на скорой помощи.

Отмечается, что в последний год у Ли возникали проблемы со здоровьем — у него был приступ пневмонии и трудности со зрением.

Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке, в 17 лет он устроился помощником художника в Marvel. Во время Второй мировой войны служил в войсках связи. В сотрудничестве с другими художниками Стэн Ли создал, в частности, таких персонажей комиксов, как Человек-паук, Фантастическая четвёрка и Люди Икс.