Умер Сергей Юрский

В Москве на 84-м году жизни умер актёр театра и кино Сергей Юрский, со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета пишет РИА Новости.

В конце декабря СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжёлом состоянии актёра, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года Юрский жил в Москве и работал в Театре имени Моссовета, в котором поставил спектакли «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье — лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.