Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января возле храма Феодора Студита в Москве, где он был настоятелем. Одному из самых медийных священнослужителей был 51 год.

Как сообщил источник ТАСС в медицинских кругах, предварительной причиной смерти Чаплина стала остановка сердца.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского учёного, в 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 по 2009 год работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) МП РПЦ. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001–2009 годах — заместитель председателя ОВЦС. До 24 декабря 2015 года был представителем Русской православной церкви в Межрелигиозном совете России. В феврале 2016 года стало известно, что Всеволод Чаплин назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.