В России в возрасте 69 скончался протоиерей Дмитрий Смирнов, пишет РБК.

«Умер протоиерей Дмитрий Смирнов, почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства», — сказано в сообщении издания.

Смерть священника подтвердил в телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал Рулинский.

Протоиерей Смирнов был известен своими резонансными высказываниями, часть из них уже требовали проверить на признаки экстремизма — в частности, в марте глава патриаршей комиссии заявил, что девочкам лучше готовиться к материнству, а не ходить в школу. Незадолго до этого во время встречи с представителями православного сообщества Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами вне брака, «бесплатными проститутками». В конце августа его отправили в отставку с должности главы комиссии РПЦ по делам семьи, защиты материнства и детства по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.