Умер Олег Табаков

В Москве на 83-м году жизни умер режиссёр и худрук Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Олег Табаков. О смерти народного артиста СССР сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Позднее появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, несмотря на улучшение состояния на Новый год. По информации СМИ, врачи подтвердили, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в школу-студию МХАТ. В возрасте 20 лет уже сыграл в фильме «Саша вступает в жизнь». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Москва слезам не верит». В 1957–1983 годах он служил в театре «Современник». В конце 1970-х Табаков основал собственный театр («Табакерка»), а в 1983-м по приглашению Олега Ефремова перешёл из «Современника» во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова. Голос Табакова знаком многим поколениям детей, он занимался озвучиванием мультфильмов — его голосом, например, разговаривал кот Матроскин в сериях мультфильма «Простоквашино».