Умер Николай Караченцов

Актёр Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия, сообщил ТАСС его сын Андрей Караченцов.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сказал он.

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» супруга артиста Людмила Поргина, у него отказали почки. Ранее Караченцов попал в больницу с воспалением лёгких. Как сказали врачи, это воспаление не простудное, а вызванное раковой опухолью.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулём которого был Николай Караченцов, попал в аварию. Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тёщи, не пристегнувшись ремнём безопасности и превышая допустимую скорость. В результате актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму, был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Караченцов пролежал 26 дней в коме.

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьёзное ДТП. Машина с актёром, которую вела его жена, столкнулась с «Газелью» в посёлке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. 3 марта 2017 года был выписан из больницы.

В сентябре 2017 года у актёра диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом лёгком.