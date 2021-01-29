Умер народный артист Василий Лановой

Актёр советского и российского кино народный артист СССР Василий Лановой скончался накануне на 88-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Купченко.

По данным ТАСС, 2 января Лановой был госпитализирован с коронавирусом. У актёра было выявлено поражение 5% лёгких, поставлен диагноз «пневмония». В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на Украине, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву.

С 12 лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, после первого семестра забрал документы и поступил на актёрский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина.

С 1957 года Василий Лановой являлся актёром Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Всесоюзную любовь артист получил за свои кинороли. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Среди наиболее известных работ — Павел Корчагин в одноимённом фильме по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», Артур Грэй в мелодраме «Алые паруса», Анатоль Курагин в киноэпопее «Война и мир» по роману Льва Толстого, Алексей Вронский в драме «Анна Каренина», Иван Варавва в военном фильме «Офицеры». В 2013 году на Фрунзенской набережной Москвы был открыт памятник героям фильма «Офицеры», который повторяет сцену встречи Ивана Вараввы с его друзьями, супругами Алексеем и Любовью Трофимовыми, а также с их внуком.