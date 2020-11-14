Умер народный артист СССР Армен Джигарханян 

В ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр, театральный режиссёр и народный артист СССР Армен Джигарханян. Информацию ИА Regnum подтвердили в пресс-службе Московского драматического театра.

Актёр Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. За свою жизнь он сыграл во многих известных кинокартинах, таких как «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тëтя», «Место встречи изменить нельзя», «Город Зеро», «Цареубийца». В 2018 году у артиста произошёл инфаркт. Несмотря на кому и ещё несколько госпитализаций, он продолжал работать в театре.