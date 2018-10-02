Умер народный артист Роман Карцев

В Москве на 80-м году жизни скончался эстрадный артист Роман Карцев, сообщила в Facebook жена Михаила Жванецкого Наталья.

«Сегодня Рома умер», — написала она.

Информацию подтвердила РЕН ТВ представитель артиста Наталья Жеромская. По её словам, пока неизвестно, когда состоятся похороны и прощание. Жеромская также сообщила, что в последние годы Карцев перенес ряд операций на сердце, а на протяжении нескольких месяцев до смерти находился в больнице.

Театральная биография Романа Карцева началась в 1960 году в Одессе. Первую роль артист получил в студенческом самодеятельном театре миниатюр «Парнас-2», который располагался на базе Одесского института инженеров морского флота.

Несколько раз Карцев пытался поступить в Московское цирковое училище, но его не брали из-за национальности. Вскоре в «Парнасе-2» началась постановка спектакля по пьесе Михаила Жванецкого «Я иду по улице», где Роману поручили сразу три роли, в которых впервые проявился талант юмориста.

В 1961 году Карцев уехал из Одессы в Ленинград и устроился в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где стал выступать в дуэте с Виктором Ильченко. Позже совместно с Михаилом Жванецким артисты создали собственный Театр миниатюр.