Умер Марк Захаров

В Москве на 86-м году жизни умер народный артист СССР и бессменный художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал Варшавер.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Российскому зрителю он полюбился своими фильмами «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и многими другими. С 1973 года был главным режиссёром театра Ленком. Среди его постановок — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты».

В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.